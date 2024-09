Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 24,17 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 24,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 24,33 EUR. Bei 24,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.273 Stück gehandelt.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,47 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 277,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,41 EUR.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,481 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

