Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Siemens Energy hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 86,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 86,06 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 86,32 EUR. Bei 84,36 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 665.211 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR an. Gewinne von 4,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 74,37 Prozent sinken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,125 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,00 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Siemens Energy-Aktie.

