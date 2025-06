Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag an Fahrt

Siemens Energy im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,26 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 83,26 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 83,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,92 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.768 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 89,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,52 Prozent. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,125 EUR je Siemens Energy-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,00 EUR an.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,96 Mrd. EUR – ein Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

