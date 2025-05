Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 76,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:49 Uhr 2,1 Prozent. Bei 76,72 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 76,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 952.247 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 76,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,125 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 56,50 EUR angegeben.

Am 08.05.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je Siemens Energy-Aktie.

