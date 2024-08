Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,29 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,29 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,57 EUR. Mit einem Wert von 24,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 372.598 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,90 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 279,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,062 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 25,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 12.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,474 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

