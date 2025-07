Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Montagnachmittag an Boden

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 94,68 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 94,68 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 94,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,18 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 577.446 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 99,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 4,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,072 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 61,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

