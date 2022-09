Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Verlusten

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 14,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 14,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.141 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2021 auf bis zu 25,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 43,75 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2022 bei 13,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 8,76 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,57 EUR.

Am 08.08.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Voraussichtlich am 16.11.2022 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gaslieferstopp: Russischer Botschafter bietet Inbetriebnahme von Nord Stream 2 an

August 2022: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie tiefer: Siemens Energy finanziert Kauf von Gamesa-Aktien teils mit Anleihe - Pflichtwandelanleihe platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG