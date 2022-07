Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag schwächer

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 14,16 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,08 EUR nach. Mit einem Wert von 14,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 517.290 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 45,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 13,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,05 EUR.

Am 11.05.2022 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG