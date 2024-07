Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 25,80 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 25,80 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,06 EUR an. Bei 25,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 767.214 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 27,91 EUR markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 8,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,07 EUR aus.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,427 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer