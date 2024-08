Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 24,98 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 24,98 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,81 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 295.902 Aktien.

Bei 27,91 EUR markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 10,50 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 74,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,063 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.11.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,471 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

