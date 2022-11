Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 14,82 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 14,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 745.172 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,62 EUR) erklomm das Papier am 29.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,81 Prozent. Bei 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 44,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 23,98 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,374 EUR je Aktie aus.

