Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 56,02 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 56,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 56,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 278.055 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 56,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.02.2024 (13,07 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,33 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,766 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

