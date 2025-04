Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 64,68 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 64,68 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,42 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 695.919 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,58 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,34 EUR. Abschläge von 73,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,857 EUR je Aktie aus.

