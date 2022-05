Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 2,1 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,19 EUR an. Mit einem Wert von 16,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 868.888 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 27,65 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 37,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,90 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 27,68 EUR.

Siemens Energy gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.582,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.484,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 0,913 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Siemens Energy AG