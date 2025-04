Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 67,68 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 67,68 EUR. Bei 67,94 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.551 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 17,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,18 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 51,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 vorlegen. Am 13.05.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,857 EUR je Aktie.

