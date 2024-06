Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 24,24 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 24,24 EUR abwärts. Bei 24,17 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.009.459 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,59 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,416 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,96 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2024. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,342 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

