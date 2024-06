Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 24,34 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 24,34 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 24,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.899 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 10,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Abschläge von 73,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,416 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,96 EUR an.

Am 08.05.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,03 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,342 EUR fest.

