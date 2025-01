Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Montagnachmittag tief

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 19,4 Prozent auf 48,68 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 19,4 Prozent im Minus bei 48,68 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,88 EUR ab. Bei 50,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 11.973.439 Aktien.

Bei 60,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 19,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,047 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,33 EUR.

Siemens Energy gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -1,04 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Siemens Energy dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,736 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

XETRA-Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus