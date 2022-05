Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 27.05.2022 09:22:00 Uhr die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 17,50 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 17,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.059 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 36,71 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 11.05.2022 vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.582,00 EUR – ein Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.484,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,913 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie schließt in Grün: Siemens Energy will sich neue Struktur geben

Siemens Gamesa-Aktie beendet Handel stark: Siemens Energy plant Börsenabschied von Siemens Gamesa - Wende wird länger dauern

Hot Stocks heute: Windaktien Im Fokus: Siemens Energy, Nordex und Ørsted

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG