Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 24,20 EUR nach.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 24,20 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 469.414 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,143 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,349 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

