Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Freitagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 89,38 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 89,38 EUR. Bei 88,38 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 163.212 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 99,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 9,81 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,29 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Barclays Capital mit Investmenttipp: Equal Weight-Note für Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie etwas tiefer: Indische Tochter rückt nach Analystenkommentar in den Fokus

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats