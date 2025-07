Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Nachmittag positiv

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 90,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 90,84 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,44 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 877.179 Siemens Energy-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 99,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,29 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Barclays Capital mit Investmenttipp: Equal Weight-Note für Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie etwas tiefer: Indische Tochter rückt nach Analystenkommentar in den Fokus

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats