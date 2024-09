Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 33,15 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 33,15 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 32,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 187.803 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 3,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 80,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 26,04 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -3,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,51 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,488 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

