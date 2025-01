Aktienkurs im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Plus

28.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 50,66 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 50,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 51,16 EUR. Bei 50,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.209.536 Siemens Energy-Aktien. Bei 60,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,23 Prozent. Am 20.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,21 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,061 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 47,25 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 13.11.2024. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,04 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,52 Mrd. EUR eingefahren. Am 12.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026. Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,741 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schlussendlich leichter LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter Handel in Frankfurt: DAX fällt

