Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 50,68 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 50,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 50,72 EUR. Bei 50,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 826.239 Siemens Energy-Aktien.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 60,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,18 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.02.2024 auf bis zu 13,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,22 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,061 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,25 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 13.11.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -1,04 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.02.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,741 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

