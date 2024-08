Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,31 EUR.

Mit einem Wert von 25,31 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,68 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,21 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,42 EUR. Zuletzt wechselten 660.686 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 27,91 EUR markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,27 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Abschläge von 74,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,41 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,51 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,472 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Gewinne