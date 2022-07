Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag stärker

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 16,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 16,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 520.184 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2021 bei 25,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 13,36 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,58 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,45 EUR angegeben.

Siemens Energy veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

