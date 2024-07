Blick auf Aktienkurs

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

01.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 54,34 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 54,34 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 54,36 EUR. Mit einem Wert von 54,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 227.043 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 6,99 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,31 Prozent. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR. Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,99 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie Was Analysten von der Siemens Healthineers-Aktie erwarten Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt letztendlich LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Siemens AG