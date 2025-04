Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Minus bei 44,35 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 44,35 EUR ab. Bei 44,05 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 46,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 1.138.304 Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,10 EUR am 04.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,24 EUR.

Am 06.02.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,18 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

