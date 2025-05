Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 46,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 46,92 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.309 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. 24,64 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,17 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,91 Mrd. EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

