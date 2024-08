Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Mittag Verluste

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 49,12 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 49,12 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,30 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 307.775 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 9,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

