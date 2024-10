Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 53,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 53,90 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,16 EUR an. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.192 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,87 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 45,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 18,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,99 EUR angegeben.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Am 10.11.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

