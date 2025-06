Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 45,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 45,40 EUR ab. Bei 45,40 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 525.836 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 10,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5,91 Mrd. EUR gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 05.08.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Was Analysten von Siemens Healthineers erwarten

Aktienempfehlung Siemens Healthineers-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht