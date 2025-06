Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag tiefer

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 45,71 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,71 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 420.994 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 27,94 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 9,84 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,47 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,40 EUR im Jahr 2025 aus.

