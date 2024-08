Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 49,21 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,21 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,59 EUR nach. Bei 48,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 95.867 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 15,36 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,93 EUR.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,44 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

