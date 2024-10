Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag tiefer

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 52,06 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 52,06 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.245 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,51 EUR am 21.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,58 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 06.11.2024 gerechnet. Am 10.11.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

