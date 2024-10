Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag im Minusbereich

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 52,12 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 52,12 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,88 EUR. Mit einem Wert von 52,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 7.531 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 11,55 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,51 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,99 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

