Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 54,32 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 54,32 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,04 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.481 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 18,28 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

