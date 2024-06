Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 54,90 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 54,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 54,90 EUR. Bei 54,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.885 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,90 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,14 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,44 Mrd. EUR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

