Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 53,20 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 53,20 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,12 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,40 EUR. Bisher wurden heute 8.809 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,29 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,56 Prozent.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

