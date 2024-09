Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Mittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,84 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 50,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 50,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.881 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,69 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 06.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Am 10.11.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

August 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagnachmittag schwächer

Börse Frankfurt in Rot: DAX am Dienstagmittag leichter