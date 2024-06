Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag gefragt

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 55,10 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 55,10 EUR. Bei 55,36 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.501 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 5,52 Prozent zulegen. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,06 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

