Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 47,27 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 47,27 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 47,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 122.973 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 14,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 30.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

