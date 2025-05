ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69,10 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb David Adlington am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu falle der mit Blick auf die US-Zölle aktualisierte Ausblick auf 2025 nicht so schlecht wie befürchtet aus./rob/gl/bek

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 06:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 06:52 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------