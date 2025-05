Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 46,45 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,45 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,40 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.682 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,28 Prozent.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,54 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

