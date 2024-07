Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,52 EUR.

Mit einem Wert von 53,52 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 53,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,42 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 4.876 Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 7,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Abschläge von 17,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 5,44 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

