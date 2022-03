Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt an Fahrt

Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 52,58 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 13.348 Punkten notiert. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 182.818 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2021 markierte das Papier bei 67,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2021 auf bis zu 44,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 66,88 EUR angegeben. Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG und seit 2018 börsennotiert. Zu den Kernbereichen zählen die Bildgebung für Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik sowie digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement. Das Unternehmen bietet dabei Röntgen-, Computertomographie (CT)- und Magnetresonanztomographie-Geräte sowie Blut- und Urintests. Die medizinischen Systeme des Unternehmens und die klinische Informationstechnik werden von Krankenhäusern sowie Forschungslaboren genutzt und in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie eingesetzt. Im August 2020 gab die Siemens-Tochter den Plan bekannt, den US-amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian Medical Systems Inc für einem Preis von rund 16,4 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com