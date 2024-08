Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 49,96 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 49,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 50,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.863 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,53 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

