Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 46,87 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,78 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 17.534 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 24,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 13,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,11 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 07.05.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

