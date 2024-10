Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Mittag zu

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 52,24 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 52,24 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,24 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.570 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 10,15 Prozent niedriger. Bei 45,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,42 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 06.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

